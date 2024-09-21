Европа заставит Apple упростить сопряжение сторонних устройств с iOS

Опубликовано 21 сентября 2024, 05:151 мин.
Европа заставит Apple упростить сопряжение сторонних устройств с iOSКомпании дали полгода
Еврокомиссия начала разбирательство с Apple по соблюдению правил Закона о цифровых рынках (DMA). Еврокомиссия обязала Apple выполнять обязательства по совместимости и технической реализации сопряжения с другими устройствами, такими как смарт-часы и наушники.
ЕС хочет, чтобы эти устройства легко подключались к iPhone и получали уведомления и прочую информацию, а Комиссия также рассмотрит процесс, который Apple организовала для удовлетворения запросов разработчиков о совместимости сторонних устройств с операционными системами iOS и iPadOS.
По сообщениям портала Engadget, Еврокомиссия дала Apple полгода на выполнение указанных мер. В противном случае компания может столкнуться с огромными штрафами.