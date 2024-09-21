Европа заставит Apple упростить сопряжение сторонних устройств с iOS

ЕС хочет, чтобы эти устройства легко подключались к iPhone и получали уведомления и прочую информацию, а Комиссия также рассмотрит процесс, который Apple организовала для удовлетворения запросов разработчиков о совместимости сторонних устройств с операционными системами iOS и iPadOS.

По сообщениям портала Engadget, Еврокомиссия дала Apple полгода на выполнение указанных мер. В противном случае компания может столкнуться с огромными штрафами.