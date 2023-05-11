Европарламент одобрил первый в мире «закон об искусственном интеллекте»

Законопроект предлагает сделать так, чтобы работа ИИ была под контролем людей, прозрачной, безопасной, экологичной и не допускала дискриминации.

Согласно документу закона, ИИ нельзя будет использовать для манипуляции сознанием человека и изменения его поведения, если это может привести к физическому или психологическому вреду.

Законопроект, получивший поддержку 84 из 103 голосов, внесёт изменения в нормы использования искусственного интеллекта.

В список запрещённых практик добавились: системы удалённой биометрической идентификации в общественных местах в режиме реального времени и после события, системы биометрической категоризации по чувствительным характеристикам (например, гендер, раса, этническая принадлежность), системы распознавания эмоций в правоохранительных органах, на границе, на рабочем месте и в образовательных учреждениях, а также неразборного сбора биометрических данных из социальных сетей или видеонаблюдения для создания баз данных для распознавания лиц.

Если закон будет принят, это станет первым в мире законом, регулирующим безопасные и прозрачные практики разработки искусственного интеллекта. Обсуждение и голосование по данному законопроекту запланированы на заседании Парламента с 12 по 15 июня.