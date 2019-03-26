Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве

Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве. Они вносят несколько новшеств, вызвавших недовольство как пользователей, так и представителей бизнеса, которые опасаются, что новые законы ставят под угрозу свободу интернета.

Чтобы законы вступили в силу, они должны получить одобрение ещё и Европейского совета. Голосование назначено на апрель 2019 года.

Среди спорных моменто можно выделить следующее — 11 статья о так называемом «налоге на ссылки» и 13 статья о «фильтре загружаемого контента». 11 статья позволяет компаниям запрашивать плату за ссылки с контентом на сайтах вроде Google, даже если речь идёт о небольшом превью поисковой выдаче. 13 статья требует ставить фильтры загружаемого контента, поскольку обязывает платформы вроде YouTube и Facebook следить, чтобы пользователи при просмотре не нарушали авторских прав.