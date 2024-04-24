Европарламент принял закон о защите «фрилансеров» из Uber

Законопроект поддержали 554 депутата Европарламента, против проголосовали 56, ещё 24 воздержались. Теперь документ должен одобрить Совет Европы, состоящий из представителей стран-членов ЕС. Изначально закон задумывался как единый свод правил для всего Евросоюза, гарантирующий работникам платформ чёткие критерии признания их сотрудниками. Однако в декабре прошлого года Франция заблокировала принятие документа. После переговоров в феврале странам ЕС предоставили право самим определять такие критерии, что, по мнению некоторых, не сильно меняет ситуацию.

По оценкам Европарламента, в Европе насчитывается около 28 миллионов человек, работающих на онлайн-платформах. При этом, по меньшей мере, 5,5 миллионов из них могут быть неправильно классифицированы как самозанятые.