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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 22:21
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Европарламент принял закон о защите «фрилансеров» из Uber

Теперь документ должен одобрить Совет Европы
Европейский парламент принял законопроект, призванный улучшить условия работы людей, занятых в «gig-экономике» — на онлайн-платформах вроде Uber и Deliveroo. Ранее такие работники часто считались самозанятыми, лишаясь социальных гарантий и льгот. Новый закон может изменить их статус наёмных сотрудников.
Европарламент принял закон о защите «фрилансеров» из Uber
© Robert Anasch

Законопроект поддержали 554 депутата Европарламента, против проголосовали 56, ещё 24 воздержались. Теперь документ должен одобрить Совет Европы, состоящий из представителей стран-членов ЕС. Изначально закон задумывался как единый свод правил для всего Евросоюза, гарантирующий работникам платформ чёткие критерии признания их сотрудниками. Однако в декабре прошлого года Франция заблокировала принятие документа. После переговоров в феврале странам ЕС предоставили право самим определять такие критерии, что, по мнению некоторых, не сильно меняет ситуацию.

По оценкам Европарламента, в Европе насчитывается около 28 миллионов человек, работающих на онлайн-платформах. При этом, по меньшей мере, 5,5 миллионов из них могут быть неправильно классифицированы как самозанятые.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#фриланс
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#работа
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#ЕС