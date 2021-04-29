Европарламент не сможет отключить Россию от всемирной банковской системы

Дипломат отметил, что институты Евросоюза имеют ограниченные средства давления на Россию. И, так как SWIFT является частной организацией, власти ЕС не способны давать каких-либо указаний, передаёт Lenta.ru.

При этом Боррель не упустил возможности высказаться и по поводу «Северного потока-2».