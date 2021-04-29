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Европарламент не сможет отключить Россию от всемирной банковской системы
А также высказался о «Северном потоке-2»
В сети появилась информация о свежем заявлении Европарламента. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что у ЕС нет инструментов для принудительного отключения России от системы SWIFT.
Дипломат отметил, что институты Евросоюза имеют ограниченные средства давления на Россию. И, так как SWIFT является частной организацией, власти ЕС не способны давать каких-либо указаний, передаёт Lenta.ru.
При этом Боррель не упустил возможности высказаться и по поводу «Северного потока-2».
«Северный поток» — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта.