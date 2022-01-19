Европарламент призвал помочь бедным перейти на зеленую энергетику

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Европарламент призвал помочь бедным перейти на зеленую энергетикуЗа счет снижения налогов и увеличения стоимости квот
Европейский Союз призвали укрепить новый климатический фонд, чтобы оградить своих малоимущих граждан от затрат на переход к "зеленой" энергетике, говорится в докладе одного из ключевых законодателей, с которым ознакомилось издание Bloomberg.
Согласно докладу депутата Европарламента Эстера де Ланге, Социальный климатический фонд должен начать свою работу в 2024 году - на год раньше, чем предлагала Европейская комиссия. Это станет возможным благодаря увеличению доходов от новой системы торговли квотами на выбросы транспорта и в сфере отопления. Это может увеличить объем средств фонда, которые имеются на данный момент.
По словам де Ланге, защита беднейших слоев населения - потенциально через снижение налогов и другие формы прямой поддержки доходов - должна быть приоритетом, поскольку новая система торговли может повысить транспортные и отопительные расходы для потребителей.
Зеленый переход должен быть посильным для всех, а не только для тех, кто может себе это позволить
Эстер де Ланге
Депутата Европарламента
Источник: Bloomberg