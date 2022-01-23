Европарламент запретит использование личных данных в интернет-рекламе

Голоса распределились следующим образом: 530 проголосовали за одобрение, 78 – против, 80 – воздержались.

Закон о цифровых услугах, который был впервые представлен в 2020 году, запретит платформам, таким как Google, Amazon и Meta (в прошлом Facebook), использовать конфиденциальную информацию, такую как сексуальная ориентация, раса и религия, для целевой рекламы. Он потребует, чтобы сервисы предоставляли пользователям возможность легко отказаться от отслеживания, а также обяжет платформы удалять незаконный контент и продукты в сети, включая разжигание ненависти или рекламу контрафактных товаров.