Европарламент запретит использование личных данных в интернет-рекламе

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Европарламент запретит использование личных данных в интернет-рекламеС сильным перевесом голосов
Европейский парламент проголосовал за одобрение первоначального проекта закона, направленного на запрет использования персональных данных при показе рекламы в интернете.
Голоса распределились следующим образом: 530 проголосовали за одобрение, 78 – против, 80 – воздержались.
Закон о цифровых услугах, который был впервые представлен в 2020 году, запретит платформам, таким как Google, Amazon и Meta (в прошлом Facebook), использовать конфиденциальную информацию, такую как сексуальная ориентация, раса и религия, для целевой рекламы. Он потребует, чтобы сервисы предоставляли пользователям возможность легко отказаться от отслеживания, а также обяжет платформы удалять незаконный контент и продукты в сети, включая разжигание ненависти или рекламу контрафактных товаров.
С огромным большинством голосов Европейский парламент принял Закон о цифровых услугах. Большая победа
Пол Танг
Член Европарламента
Источник: The Verge