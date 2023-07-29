Европеец чипировал себя для оплаты покупок и проверки данных. Всего под кожей у него пять чипов

Коффетти рассказал, что ему в тело вживлены чип для аутентификации банковских данных, магнитный — чтобы рукой притягивать винты, что удобно во время работы, светодиод, светящийся при поднесении к источнику тока. Последним итальянец установил чип для онлайн-оплаты.

По его мнению, это шаг в будущее. Коффетти надеется, что в будущем интеграция человека и технологий поспособствует улучшению здоровья и общества в целом. С помощью установки, в том числе нейрочипов для картографирования мозга, можно будет бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также разрабатывать эффективные методы лечения.