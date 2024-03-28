Европеец потерял диск с биткоинами и подал иск к городу для поисков на свалке

Опубликовано 28 марта 2024, 06:00
1 мин.
Европеец потерял диск с биткоинами и подал иск к городу для поисков на свалкеНа диске остлось 7500 BTC на сумму порядка $500 млн
Житель британского города Ньюпорт, компьютерный мастер Джеймс Хауэллс подал в суд на администрацию города, чтобы заставить местные власти дать ему разрешение на поиски своего потерянного в 2013 году жёсткого диска с 7500 биткоинов. Искать диск Хауэллс намерен на городской свалке.
© Ferra.ru
Молодой человек уверен, что диск с 7500 BTC находится именно на городской свалке, и он ранее обращался к администрации города с этой просьбой и обещанием четверти от суммы биткоинов, но получил отказ. Поэтому подал в суд.
Хауэллс крайне заинтересован в поисках, так как на момент потери биткоины стоили пару сотен долларов, а теперь цена того количества монет, которое было на диске, равна $500 млн. Оплачивать судебные тяжбы истцу помогает группа инвесторов хедж-фондов, которые в случае находки диска получат долю.
«Городской совет, возможно, хочет оставить всё как есть, но я не собираюсь сдаваться. Я хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву», — рассказал Хауэллс.