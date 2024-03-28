Европеец потерял диск с биткоинами и подал иск к городу для поисков на свалке

Молодой человек уверен, что диск с 7500 BTC находится именно на городской свалке, и он ранее обращался к администрации города с этой просьбой и обещанием четверти от суммы биткоинов, но получил отказ. Поэтому подал в суд.

Хауэллс крайне заинтересован в поисках, так как на момент потери биткоины стоили пару сотен долларов, а теперь цена того количества монет, которое было на диске, равна $500 млн. Оплачивать судебные тяжбы истцу помогает группа инвесторов хедж-фондов, которые в случае находки диска получат долю.

«Городской совет, возможно, хочет оставить всё как есть, но я не собираюсь сдаваться. Я хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву», — рассказал Хауэллс.