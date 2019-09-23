Европейцы считают связь 5G опасной для здоровья

В Швейцарии используется порядка 300 вышек с технологией 5G, но жители Берна категорически против этого. На данный момент исчерпывающих данных о безвредности данной технологии нет. Участники протестных акций считают, что до того как учеными буду проведены исследования, которые будут подтверждать тот факт, что 5G оказывает не больший вред, чем остальные стандарты, применение технологии просто непозволительно.

Напомним, что в начале года больше 180 ученых из 36 стран мира просили руководство Евросоюза остановить внедрение 5G до тех пор, пока не будут получены данные о безопасности данной технологии.