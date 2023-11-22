Европейская компания начала испытания демонстратора космического корабля

18:57, 22 ноября 2023
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Европейская компания начала испытания демонстратора космического корабляПолная готовность запланирована к 2028 году
Европейская космическая компания ArianeGroup приступила к первым испытаниям демонстратора первой ступени перспективной тяжёлой ракеты Ariane 6.
© ArianeGroup
Это многоцелевой многоразовый космический корабль Smart Upper Stage for Innovative Exploration (SUSIE). Корабль предназначен для выведения грузов на околоземную орбиту, на борту могут разместиться пятеро астронавтов.
Приземляться SUSIE должен с помощью двигательной установки или парашюта. Корабль разрабатывают инженеры из Франции и Германии. При этом грузовой вариант корабля может быть готов примерно к 2028 году. Запустить корабль с экипажем могут в начале 2030-х годов.
Высота демонстратора составляет 2 метра, масса — 100 кг. Это изделие в 6 раз меньше оригинальной версии.