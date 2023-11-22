Европейская компания начала испытания демонстратора космического корабля

Это многоцелевой многоразовый космический корабль Smart Upper Stage for Innovative Exploration (SUSIE). Корабль предназначен для выведения грузов на околоземную орбиту, на борту могут разместиться пятеро астронавтов.

Приземляться SUSIE должен с помощью двигательной установки или парашюта. Корабль разрабатывают инженеры из Франции и Германии. При этом грузовой вариант корабля может быть готов примерно к 2028 году. Запустить корабль с экипажем могут в начале 2030-х годов.

Высота демонстратора составляет 2 метра, масса — 100 кг. Это изделие в 6 раз меньше оригинальной версии.