Европейская компания выкупила советскую гиперзвуковую ракету «Холод»

Судя по имеющимся данным, цена вопроса составила 27 700 евро или 2,2 млн рублей. За эти деньги компании передали один из девяти ГЛЛ «Холод». При этом пять экземпляров были израсходованы ещё во время опытных пусков.

Сообщается, что продолжительность полётов в среднем составила около 80 секунд, а температура газа в камере превышала 3000 °C. Показательно, что технология так и не была доведена до ума, в результате чего сам полёт проходил в неуправляемом режиме. Так, ракета падала на землю только после полного выгорания топлива.

Проданный же на аукционе экземпляр «Холода» представляет из себя наземный опытный образец. На его примере инженеры изучали аэродинамику ракеты и движение газов.