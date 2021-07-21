Европейская страна разрешила вакцинацию беременных от COVID-19

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Европейская страна разрешила вакцинацию беременных от COVID-19Но есть определённые ограничения
Вакцина от COVID-19 — тема вызывающая немало обсуждений. Особенно легко они возникают в момент, когда речь идёт о прививании отдельных категорий граждан: пожилых, детей и беременных женщин.
И вот, как стало известно, вакцинацию последних разрешили власти Дании. При этом женщинам рекомендуют проходить процедуру в первую очередь в период второго и третьего триместров. Но допускается и введение вакцины в первом триместре, но только после консультации с врачом, пишет ТАСС.
Что интересно, представители Датского агентства здравоохранения всё же отметили, что беременные женщины подвержены риску более тяжёлого течения COVID-19. В то же время заражение инфекцией в этот период может привести к преждевременным родам.
Ранее в ВОЗ заявили, что к группе риска относятся беременные старше 35 лет, а также женщины с сопутствующими заболеваниями.