Европейская страна разрешила вакцинацию беременных от COVID-19

И вот, как стало известно, вакцинацию последних разрешили власти Дании. При этом женщинам рекомендуют проходить процедуру в первую очередь в период второго и третьего триместров. Но допускается и введение вакцины в первом триместре, но только после консультации с врачом, пишет ТАСС.

Что интересно, представители Датского агентства здравоохранения всё же отметили, что беременные женщины подвержены риску более тяжёлого течения COVID-19. В то же время заражение инфекцией в этот период может привести к преждевременным родам.

Ранее в ВОЗ заявили, что к группе риска относятся беременные старше 35 лет, а также женщины с сопутствующими заболеваниями.