Европейская страна уничтожит американскую норку из-за угрозы другим животным

Американская норка — искусный и агрессивный хищник, негнушающийся любой добычей — от фермерской птицы до представителей дикой фауны: песчаных мартинов, зимородков, других грызунов и даже лягушек и жаб. Но главный жертвой американской норки стала водяная полёвка. С 1950-х годов в Британии популяция этого семейства хомяковых сократилась на 96%, — со времён, когда норка начала активно развиваться в стране.

Из-за угрозы птицам и млекопитающим был разработан проект по сокращению численности норки, что дало положительные результаты в Восточной Англии. Теперь предлагается искоренить популяцию полностью по всей Британии, на данный момент численность инвазивной норки составляет не менее 100 тысяч особей.

Впервые американская норка появилась в Британии в 1920-х годах, животных завезли на зверофермы для получения меха: у норки красивая шоколадно-коричневая расцветка. Но потом животные начали сбегать, вытесняя и уничтожая местную фауну.