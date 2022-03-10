Наука и технологии
Вчера в 23:33
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Европейская военная компания показала бронированный автомобиль со стелс-технологиями

И модульной конструкцией
На выставке World Defense Show 2022 в Саудовской Аравии бельгийская военная компания John Cockerill представила новый бронеавтомобиль Cockerill i-X, оснащённый технологиями малозаметности.
Европейская военная компания показала бронированный автомобиль со стелс-технологиями

Автомобиль имеет модульную конструкцию, поэтому на нём можно менять и оборудование, и вооружение. Машина вооружена универсальным боевым модулем, который может оснащаться автоматической 25- или 30-миллиметровой пушкой, пулемётами и ПТР.

Cockerill i-X получил гибридный двигатель на 800 л/с, полный привод, максимальная скорость автомобиля по шоссе — 200 км/ч.

Сообщается, что броня обеспечивает защиту экипажа от поражения стрелковым оружием и осколками, может выдержать попадание бронебойными пулями. Также броня защищает от действия противотанковых мин фугасного действия.

Кроме того, известно, что благодаря гибридному двигателю машина обладает пониженной заметностью в инфракрасном диапазоне. А сейчас идёт работа по разработке стелс-покрытия. Второе название автомобиля — наземный стелс-перехватчик.

Источник: Lenta.ru
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