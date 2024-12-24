Европейские авиакомпании поддержали изменения Google в поисковике

Google работает над адаптацией своего поиска в ответ на критику со стороны различных отраслей, включая авиакомпании, гостиничный бизнес и сайты сравнений цен. Основная цель — исключить фаворитизм в отношении собственных продуктов компании и избежать штрафов, которые могут достигать 10% от годового мирового оборота.

В письме Европейской комиссии от 20 декабря Airlines for Europe отметила готовность авиакомпаний к компромиссу. Они поддерживают горизонтальный формат отображения результатов с одинаковыми размерами блоков для авиакомпаний и сайтов сравнений цен, а также использование синего цвета для их визуального выделения.

Однако ассоциация подчеркнула необходимость точного соответствия цен, указанных в поисковых результатах, и цен внутри блоков. Также авиакомпании выразили обеспокоенность предложением Google использовать «индикативные» даты вместо конкретных для поиска авиабилетов. По их мнению, это может ухудшить пользовательский опыт, так как точные даты являются ключевым элементом при поиске рейсов.

Google также рассматривает возможность возврата к старому формату выдачи с 10 ссылками, если заинтересованные стороны не придут к единому мнению.