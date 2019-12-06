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Европейские чиновники выступили против криптовалюты Facebook вслед за США
Но при этом рассматривают вариант регулирования криптовалют в дальнейшем
Издание Reuters опубликовало материал, в котором рассказало о том, что министры финансов Европейского союза крайне негативно настроены по отношению к использованию криптовалют привязанных к реальному активу. Напомним, что к подобным криптовалютам в том числе относится и Libra от Facebook.
”Нельзя запускать в Евросоюз никакого соглашения об использовании stablecoin до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы связанные с ними не будут определены и устранены”, — говорится в заявлении министров ЕС.
Но несмотря на то, что на данный момент Евросоюз не проявляет какого-либо желания принимать криптовалюту подобного типа, в дальнейшем министры все же рассматривают вариант, при котором будут разработаны специальные правила для их регулирования. Также последние данные утверждают о том, что Европейский союз уже во всю занимается разработкой собственной криптовалюты.