Европейские чиновники выступили против криптовалюты Facebook вслед за США

”Нельзя запускать в Евросоюз никакого соглашения об использовании stablecoin до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы связанные с ними не будут определены и устранены”, — говорится в заявлении министров ЕС.

Но несмотря на то, что на данный момент Евросоюз не проявляет какого-либо желания принимать криптовалюту подобного типа, в дальнейшем министры все же рассматривают вариант, при котором будут разработаны специальные правила для их регулирования. Также последние данные утверждают о том, что Европейский союз уже во всю занимается разработкой собственной криптовалюты.