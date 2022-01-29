Европейские эксперты раскритиковали ядерную энергетику

Наука и технологии
Сегодня в 15:24
1 мин.
Европейские эксперты раскритиковали ядерную энергетикуЗа определенные риски
Бывшие руководители отделов регулирования ядерной энергетики в США и странах Европы, а также бывший секретарь правительственного комитета по радиационной защите Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором ядерная энергетика подвергается критике.
В заявлении отмечается важность глобальных действий по борьбе с климатическими проблемами, но эксперты утверждают, что ядерная энергетика является слишком дорогостоящей и слишком рискованной инвестицией, чтобы быть жизнеспособной стратегией против изменения климата в частности.
Главная идея, которая заключается в том, что новое поколение ядерной энергетики будет чистым, безопасным, умным и дешевым, является вымыслом. Реальность такова, что ядерная энергетика не является ни чистой, ни безопасной, ни умной, а представляет собой очень сложную технологию, способную причинить значительный вред.
Из сообщения экспертов по ядерной энергетике
Источник: Power