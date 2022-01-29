Европейские эксперты раскритиковали ядерную энергетику

Главная идея, которая заключается в том, что новое поколение ядерной энергетики будет чистым, безопасным, умным и дешевым, является вымыслом. Реальность такова, что ядерная энергетика не является ни чистой, ни безопасной, ни умной, а представляет собой очень сложную технологию, способную причинить значительный вред.