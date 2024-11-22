Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 09:00
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Европейские гелиофизики показали самые точные снимки Солнца из всех существующих

Из снимков были сделаны специальные мозаики
Автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ЕКА при участии NASA Solar Orbiter, снял наиболее точные и детализированные снимки Солнца. Снимки были сделаны на расстоянии менее 74 млн км от звезды.
Европейские гелиофизики показали самые точные снимки Солнца из всех существующих

© ESA

На сайте Европейского космического агентства (ЕКА) сказано, что из-за близости к Солнцу каждое изображение сделано в высоком разрешении, но охватывает лишь небольшую часть диска звезды. «После каждого отдельного снимка космический аппарат нужно было наклонять и поворачивать, пока не будет получено изображение каждой части поверхности Солнца», — отмечено в пресс-релизе агентства.

Каждый снимок — мозаика, состоящая из 25 снимков, сделанных в течение более чем четырёх часов шестью приборами. Диаметр солнечного диска в полной мозаике составляет почти 8000 пикселей, что позволяет увидеть «невероятное количество деталей».

Снимки были сделаны 22 марта 2023 года, с того времени данные готовились к публикации. Сообщается, что обработка изображений, необходимая для получения мозаик была новой и сложной задачей. Однако теперь, когда эта задача выполнена один раз, в будущем обработка данных и сборка мозаик будут проходить быстрее. Гелиофизики ЕКА рассчитывают, что смогут предоставлять такие мозаики высокого разрешения дважды в год.

«Ни один объект в Солнечной системе не является таким динамичным и многогранным, как Солнце. Миссия Solar Orbiter под руководством ЕКА наблюдает за Солнцем с помощью не менее шести приборов для получения изображений. В совокупности они позволяют космическому аппарату снимать многочисленные слои Солнца и открывать его многочисленные грани», — сказано на сайте ЕКА.

Источник:ESA
Автор:Андрей Кадуков
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