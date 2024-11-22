Европейские гелиофизики показали самые точные снимки Солнца из всех существующих

На сайте Европейского космического агентства (ЕКА) сказано, что из-за близости к Солнцу каждое изображение сделано в высоком разрешении, но охватывает лишь небольшую часть диска звезды. «После каждого отдельного снимка космический аппарат нужно было наклонять и поворачивать, пока не будет получено изображение каждой части поверхности Солнца», — отмечено в пресс-релизе агентства.

Каждый снимок — мозаика, состоящая из 25 снимков, сделанных в течение более чем четырёх часов шестью приборами. Диаметр солнечного диска в полной мозаике составляет почти 8000 пикселей, что позволяет увидеть «невероятное количество деталей».

Снимки были сделаны 22 марта 2023 года, с того времени данные готовились к публикации. Сообщается, что обработка изображений, необходимая для получения мозаик была новой и сложной задачей. Однако теперь, когда эта задача выполнена один раз, в будущем обработка данных и сборка мозаик будут проходить быстрее. Гелиофизики ЕКА рассчитывают, что смогут предоставлять такие мозаики высокого разрешения дважды в год.

«Ни один объект в Солнечной системе не является таким динамичным и многогранным, как Солнце. Миссия Solar Orbiter под руководством ЕКА наблюдает за Солнцем с помощью не менее шести приборов для получения изображений. В совокупности они позволяют космическому аппарату снимать многочисленные слои Солнца и открывать его многочисленные грани», — сказано на сайте ЕКА.