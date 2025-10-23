Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2025, 18:12
Европейские компании объединяют спутниковые подразделения против Starlink

Новая компания начнет работу в 2027 году
Европейских компании Airbus, Thales и Leonardo объявили о предварительной договоренности объединить свои убыточные подразделения по производству спутников. Решение стало результатом нескольких месяцев переговоров и направлено на укрепление позиций в конкуренции с американской Starlink, принадлежащей Илону Маску.
Объединенная компания начнет работу в 2027 году после одобрения европейских регуляторов, которые ранее проявляли осторожность по поводу таких слияний. В новом предприятии будет трудиться около 25 тысяч сотрудников в разных странах Европы.

Структура владения распределена следующим образом: Airbus получит 35% доли, Thales и Leonardo — по 32,5% каждая. Новое предприятие будет управляться совместно с равноправной системой принятия решений между акционерами.

