Европейские компании объединяют спутниковые подразделения против Starlink

Объединенная компания начнет работу в 2027 году после одобрения европейских регуляторов, которые ранее проявляли осторожность по поводу таких слияний. В новом предприятии будет трудиться около 25 тысяч сотрудников в разных странах Европы.

Структура владения распределена следующим образом: Airbus получит 35% доли, Thales и Leonardo — по 32,5% каждая. Новое предприятие будет управляться совместно с равноправной системой принятия решений между акционерами.