Европейские правоохранители задержали украинских хакеров, на счету у которых более 1500 жертв

Эти аресты стали результатом совместных усилий Европола и его партнеров, включая рейды на 30 объектов по всей Украине.

Преступная группа, возглавляемая 32-летним лидером, была задержана в ходе этих операций. Имена задержанных не разглашаются. В ходе расследования, в котором участвовали более 20 следователей из Норвегии, Франции, Германии и США, было изъято компьютерное оборудование, автомобили, банковские и телефонные SIM-карты, а также десятки предметов электронных носителей информации.

Полиция также конфисковала криптовалютные активы, включая почти 4 млн гривен (около $110 000), и другие предполагаемые доказательства незаконной деятельности.

Эти аресты являются частью многолетнего расследования, в рамках которого в 2021 году были арестованы 12 человек в Украине и Швейцарии.