Европейские правозащитники подали очередную жалобу на ChatGPT

Опубликовано 29 апреля 2024, 21:00
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Европейские правозащитники подали очередную жалобу на ChatGPTИз-за ложной информации о людях
Европейские правозащитники подали очередную жалобу на чатбот ChatGPT, созданный компанией OpenAI. На этот раз причиной стало то, что чатбот выдает ложную информацию о людях и отказывается ее исправлять. По словам представителей OpenAI, исправить неточности технически невозможно. Однако по правилам Европейского Союза (GDPR), люди имеют право требовать исправления неверной информации о себе.
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Жалоба также касается непрозрачности обработки данных. Неизвестно, откуда чатбот берет информацию и какие данные он хранит о людях. Подобные жалобы на ChatGPT поданы уже в нескольких странах ЕС, включая Польшу и Италию. Итальянский регулятор в настоящее время ведет расследование и считает, что OpenAI нарушил GDPR несколькими способами.
OpenAI открыла офис в Дублине, чтобы сосредоточить жалобы в одном месте. Однако это вряд ли поможет избежать штрафов, так как регуляторы из разных стран ЕС могут объединить усилия.