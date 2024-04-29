Европейские правозащитники подали очередную жалобу на ChatGPT

Жалоба также касается непрозрачности обработки данных. Неизвестно, откуда чатбот берет информацию и какие данные он хранит о людях. Подобные жалобы на ChatGPT поданы уже в нескольких странах ЕС, включая Польшу и Италию. Итальянский регулятор в настоящее время ведет расследование и считает, что OpenAI нарушил GDPR несколькими способами.

OpenAI открыла офис в Дублине, чтобы сосредоточить жалобы в одном месте. Однако это вряд ли поможет избежать штрафов, так как регуляторы из разных стран ЕС могут объединить усилия.