Наука и технологии
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Европейские спутники случайно сфотографировали запуск российской военной ракеты
Минобороны уже дало комментарий по поводу запуска
В сети появилась информация о том, что спутники Европейского космического агентства Sentinel-2 случайно сфотографировали запуск российской военной ракеты морского базирования “Кинжал” с борта корабля “Североморск”.
С комментарием по данному поводу выступило Министерство обороны России - согласно словам представителя ведомства, зенитные стрельбы проводились в рамках тактических учений по действиям одиночного корабля в море.
”В ходе зачетного учения отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны корабля при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения. Практический эпизод учения выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые осуществили пуски по имитируемой воздушной цели”, - рассказали в министерстве.
Стоит отметить, что первым на факт съемки запуска ракеты обратил внимание военный аналитик Фрэнк Боттема.