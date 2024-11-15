Европейские ученые разработали робота с Архимедовыми винтами

Команда исследователей уже протестировала несколько прототипов автономного горного робота, использующего компактные Архимедовы винты. Недавно они опубликовали статью в журнале IEEE Access, в которой описали мобильную платформу с четырьмя винтами, управляемыми независимо. Этот механизм может быть полезен не только для подземных исследований, но и для перемещения по различным типам поверхности.

Начали работу ученые с компьютерного моделирования, создав CAD-модель и протестировав её на разных типах местности. Хотя Архимедовы винты не всегда являются самой эффективной системой движения на некоторых поверхностях, они могут перемещаться по большинству типов грунта, хотя и с определенными ограничениями.

Сложные кинематические модели позволили синхронизировать работу четырёх винтов, чтобы они могли двигаться в нужном направлении. Для контроля ориентации робота была разработана сеть датчиков, включая системы позиционирования и сенсоры на винтах, которые предотвращают перегрузки.

Тестирование прототипа показало, что система хорошо работает на снегу, песке, замерзшей земле и грязи, хотя она пока что не идеально справляется с пересеченными наклонными поверхностями. В рамках проекта ROBOMINERS, направленного на создание автономных горных роботов, ученые планируют завершить создание финального прототипа и, возможно, адаптировать его для эксплуатации на Луне или Марсе.