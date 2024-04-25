Европейские ученые создадут батареи из обычной соли

Литий редкость, а его добыча вредит экологии. К тому же, из-за политической обстановки поставки лития могут быть нестабильными. Европейские ученые предлагают заменить литий натрием, которого очень много.

Натрий-ионные батареи чуть больше литиевых, но зато их можно делать из материалов вроде древесины и отходов. Они подойдут для хранения солнечной энергии в домах и зарядки электромобилей.

Исследованиями занимаются ученые из Франции и Германии. Французская компания собирается открыть завод по производству таких батареек к 2026 году. Новые батарейки сделают электромобили дешевле в эксплуатации, а дома более энергонезависимыми.