Европейские ученые создадут батареи из обычной соли

Опубликовано 25 апреля 2024, 21:21
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Европейские ученые создадут батареи из обычной солиФранция начнет производить ву 2026 году
Европейские ученые разрабатывают батарейки из обычной соли. Они дешевле и безопаснее литиевых аккумуляторов. Сейчас Европа зависит от лития из Азии, который используют в батарейках для телефонов, электромобилей и техники.
© Ferra.ru
Литий редкость, а его добыча вредит экологии. К тому же, из-за политической обстановки поставки лития могут быть нестабильными. Европейские ученые предлагают заменить литий натрием, которого очень много.
Натрий-ионные батареи чуть больше литиевых, но зато их можно делать из материалов вроде древесины и отходов. Они подойдут для хранения солнечной энергии в домах и зарядки электромобилей.
Исследованиями занимаются ученые из Франции и Германии. Французская компания собирается открыть завод по производству таких батареек к 2026 году. Новые батарейки сделают электромобили дешевле в эксплуатации, а дома более энергонезависимыми.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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