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Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 15:45
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Европейские учёные изобрели робота улитку, выделяющего слизь при движении

Как настоящий моллюск
Инженеры из Университета Южной Дании разработали робота-улитку, способного выделять слизь при движении. Робот имеет мягкий полимерный корпус, оснащённый баком с синтетической слизью и пневмокамерами для обеспечения движения.
Европейские учёные изобрели робота улитку, выделяющего слизь при движении

© Saravana Prashanth Murali Babu/University of Southern Denmark

Как и настоящая улитка, робот двигается с помощью волнообразных сокращений нижней части мягкого корпуса за счёт сети из пневматических камер. Последовательное сжатие и расширение камер формирует двигательную волну, которая напоминает мышечные сокращения улиток. Для поворотов используются два встроенных по бокам корпуса дополнительных актуатора, изгибающих корпус робоулитки вбок.

Миниатюрный робот оснащён не только пневматическими камерами и баком со слизью, но также насосами, датчиками давления и различными сенсорами, электромагнитными клапанами и микрооборудованием для дистанционного управления. Причём инженеры рассказали, что продолжат экспериментировать с размещением элементов в корпусе.

Учёные хотят сделать корпус робота-улитки ещё более мягким и водянистым. По их словам, такие устройства могут найти применение в медицине.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#роботы
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#технологии
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#наука
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#Дания