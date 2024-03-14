Европейские учёные изобрели робота улитку, выделяющего слизь при движении

Как и настоящая улитка, робот двигается с помощью волнообразных сокращений нижней части мягкого корпуса за счёт сети из пневматических камер. Последовательное сжатие и расширение камер формирует двигательную волну, которая напоминает мышечные сокращения улиток. Для поворотов используются два встроенных по бокам корпуса дополнительных актуатора, изгибающих корпус робоулитки вбок.

Миниатюрный робот оснащён не только пневматическими камерами и баком со слизью, но также насосами, датчиками давления и различными сенсорами, электромагнитными клапанами и микрооборудованием для дистанционного управления. Причём инженеры рассказали, что продолжат экспериментировать с размещением элементов в корпусе.

Учёные хотят сделать корпус робота-улитки ещё более мягким и водянистым. По их словам, такие устройства могут найти применение в медицине.