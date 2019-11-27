Европейский аналог NASA попросил астрономов-любителей о помощи

Так, космическое агентство предлагает тем, кто захочет оказать помощь со своей стороны, выбрать оптимальный маршрут, а также найти способ для изучения дополнительных целей в ходе миссии зонда HERA, запуск которого запланирован на 2024 год и который должен будет заняться исследованием астероида Дидимос.

По планам ученых, зонд займется исследованием орбит астероидов, в том числе измерить их массы и химический состав. Список астероидов-кандидатов, которые будут изучены силами HERA, уже определен — в список вошли объекты, имеющие лишь числовое название. Полноценные имена им планируется дать после того, как зонд их изучит более тщательно.