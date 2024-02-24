Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Опубликовано 24 февраля 2024, 15:45
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Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулюБез денежного подтверждения
Два сотрудника Европейского центрального банка (ЕЦБ), генеральный директор по рыночной инфраструктуре и платежам франкфуртского филиала Ульрих Биндзейль и советник Юрген Шааф, написали статью о том, что, несмотря на одобрение в США спотовых биткоин-ETF, цена актива по-прежнему равна нулю.
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Эксперты подчеркнули своё категорическое несогласие с тем, что инвестиции в биткоин безопасны ввиду их официального одобрения, «а предшествующее ралли — доказательство неудержимого триумфа» они тоже назвали утверждением, несоответствующим действительности.
По мнению Биндзейля и Шаафа, цена биткоина без рыночных манипуляций остаётся равна нулю. «Без денежного потока или других доходов справедливая стоимость актива равна нулю. В отрыве от экономических основ любая цена одинаково (не)правдоподобна — фантастическое условие для продавцов змеиного масла», — высмеяли ажиотаж вокруг BTC эксперты.