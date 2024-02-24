Европейский банк указал, что справедливая цена BTC равна нулю

Эксперты подчеркнули своё категорическое несогласие с тем, что инвестиции в биткоин безопасны ввиду их официального одобрения, «а предшествующее ралли — доказательство неудержимого триумфа» они тоже назвали утверждением, несоответствующим действительности.

По мнению Биндзейля и Шаафа, цена биткоина без рыночных манипуляций остаётся равна нулю. «Без денежного потока или других доходов справедливая стоимость актива равна нулю. В отрыве от экономических основ любая цена одинаково (не)правдоподобна — фантастическое условие для продавцов змеиного масла», — высмеяли ажиотаж вокруг BTC эксперты.