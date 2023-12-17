Европейский бизнесмен предположил, что ядерное оружие России может вызвать цунами

Европейский бизнесмен предположил, что ядерное оружие России может вызвать цунамиУ России мощнейший ядерный арсенал
Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, германо-финский предприниматель Ким Дотком, в соцсети Х заявил, что российское ядерное оружие обладает такой мощью, что может даже спровоцировать цунами.
© Robert O'Neill / Wikimedia Commons
Дотком написал, что «Запад не может победить Россию на поле боя», поэтому правительства западных стран должны сесть за стол переговоров как можно раньше. Также он отметил, что российское ядерное оружие может спровоцировать цунами высотой сто метров у берегов Нью-Йорка и превратить город в безжизненную пустошь.
По его словам, Россия обладает самым мощным ядерным вооружением в мире, в том числе гиперзвуковыми ракетами большой дальности, способными топить авианосцы. К тому же у России в арсенале имеются автономные торпеды с ядерным двигателем, которые могут пересечь океан. «Они несут самые большие ядерные боеголовки, известные людям, и их практически невозможно обнаружить», — предупредил Дотком.