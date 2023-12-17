Европейский бизнесмен предположил, что ядерное оружие России может вызвать цунами

Дотком написал, что «Запад не может победить Россию на поле боя», поэтому правительства западных стран должны сесть за стол переговоров как можно раньше. Также он отметил, что российское ядерное оружие может спровоцировать цунами высотой сто метров у берегов Нью-Йорка и превратить город в безжизненную пустошь.

По его словам, Россия обладает самым мощным ядерным вооружением в мире, в том числе гиперзвуковыми ракетами большой дальности, способными топить авианосцы. К тому же у России в арсенале имеются автономные торпеды с ядерным двигателем, которые могут пересечь океан. «Они несут самые большие ядерные боеголовки, известные людям, и их практически невозможно обнаружить», — предупредил Дотком.