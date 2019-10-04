Европейский интернет-магазин продает пиво по подписке

Так, в рамках тестирования клиенты интернет-магазина могут оформить ежемесячную подписку, в который входит набор различного английского крафтового пива. При этом компания рассматривает вариант, при котором в дальнейшем подобный эксперимент будет проведен и с бельгийским пивом. Если новый сервис окажется успешным, то Beerwolf.com намерен предоставить клиентам на выбор сразу три “пивные” подписки.

Напомним, что подобный сервис с 2015 года работает и в США. Каждые три месяца компания Vinebox присылает своим клиентам набор из девяти колб с премиальным вином объемом 100 мл. К слову, в январе 2019 года Vinebox сумела привлечь инвестиции в размере 5,9 млн долларов.