Европейских эксперт проанализировал возможности российской военной авиации

Европейских эксперт проанализировал возможности российской военной авиацииИ пришёл не к самым воодушевляющим выводам
К таковым, например, отнесли парк военно-транспортной авиации. На сегодняшний день российская армия оснащена примерно 100 самолётами Ил-76МД и Ил-76МД-90А, около 10 экземплярами Ан-124 и пятью единицами Ан-22. Также военные имеют в своём распоряжении по одной эскадрилье Ан-26 и Ан-72 — это около 10 экземпляров каждого из самолётов.
Конечно, можно смоделировать различные комбинации, но сразу видно, что при одном заходе вся транспортная авиация не способна высадить всю парашютно-десантную дивизию. Можно приблизительно предположить, что ВВС способны за один рейс высадить не более трёх усиленных парашютно-десантных батальонов.
По мнению эксперта, нехватка самолётного парка привела к переносу акцента на десантирование дивизий и штурмовых бригад вертолётами. Они, как считает специалист, в России более чем в достатке.