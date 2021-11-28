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Европейских эксперт проанализировал возможности российской военной авиации

И пришёл не к самым воодушевляющим выводам
Целый ряд экспертов из Польши заявили о «серьёзном наращивании мускул у российских воздушно-десантных сил». При этом они всё же подметили ряд «бутылочных горлышек», не позволяющих использовать мощь ВДВ на полную.
Европейских эксперт проанализировал возможности российской военной авиации

К таковым, например, отнесли парк военно-транспортной авиации. На сегодняшний день российская армия оснащена примерно 100 самолётами Ил-76МД и Ил-76МД-90А, около 10 экземплярами Ан-124 и пятью единицами Ан-22. Также военные имеют в своём распоряжении по одной эскадрилье Ан-26 и Ан-72 — это около 10 экземпляров каждого из самолётов.

Конечно, можно смоделировать различные комбинации, но сразу видно, что при одном заходе вся транспортная авиация не способна высадить всю парашютно-десантную дивизию. Можно приблизительно предположить, что ВВС способны за один рейс высадить не более трёх усиленных парашютно-десантных батальонов.

Defence24

По мнению эксперта, нехватка самолётного парка привела к переносу акцента на десантирование дивизий и штурмовых бригад вертолётами. Они, как считает специалист, в России более чем в достатке.

Источник: Военное обозрение
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