Европейских эксперт проанализировал возможности российской военной авиации

К таковым, например, отнесли парк военно-транспортной авиации. На сегодняшний день российская армия оснащена примерно 100 самолётами Ил-76МД и Ил-76МД-90А, около 10 экземплярами Ан-124 и пятью единицами Ан-22. Также военные имеют в своём распоряжении по одной эскадрилье Ан-26 и Ан-72 — это около 10 экземпляров каждого из самолётов.