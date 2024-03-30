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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 15:00
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Европейское космическое агентство показало модули окололунной станции Gateway

Это американский проект, реализуемый Европой
Директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер поделился снимками модулей строящейся окололунной космической станции Gateway.
Европейское космическое агентство показало модули окололунной станции Gateway

© ESA / Daniel Neuenschwander

Это американский проект, инициированный NASA и ведущийся под руководством США. Производство ведётся на заводе компании Thales Alenia в Турине, Италия.

На данный момент построены два модуля: International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO). Нойеншвандер прокомментировал фото словами о том, что объём герметичной части I-Hab составляет 10 кубических метров. Эта часть модуля нужна для проживания астронавтов, которые будут посещать станцию Gateway. Эта часть I-Hab будет включать несколько стыковочных портов, предназначенных для соединения с космическими кораблями и другими модулями станции.

«Фотографии являются свидетельством того, как именно ЕКА и европейская промышленность участвуют в [лунной] программе Artemis», — отметил чиновник.

Источник:European Spaceflight
Автор:Андрей Кадуков
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