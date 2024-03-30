Европейское космическое агентство показало модули окололунной станции Gateway

Это американский проект, инициированный NASA и ведущийся под руководством США. Производство ведётся на заводе компании Thales Alenia в Турине, Италия.

На данный момент построены два модуля: International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO). Нойеншвандер прокомментировал фото словами о том, что объём герметичной части I-Hab составляет 10 кубических метров. Эта часть модуля нужна для проживания астронавтов, которые будут посещать станцию Gateway. Эта часть I-Hab будет включать несколько стыковочных портов, предназначенных для соединения с космическими кораблями и другими модулями станции.

«Фотографии являются свидетельством того, как именно ЕКА и европейская промышленность участвуют в [лунной] программе Artemis», — отметил чиновник.