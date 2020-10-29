Наука и технологии
Сегодня 10:05
Европейское космическое агентство призналось в создании космического мусорщика
И даже рассказало о принципе его работы
Как стало известно, Европейское космическое агентство призналось в создании космического мусорщика. По словам организации, ее специалисты прямо сейчас работают над важной новинкой.
Что интересно, ЕКА умудрилась обогнать в данном вопросе Россию, пишет Популярная Механика. Так, пока отечественные специалисты лишь разрабатывают системы по уничтожению космического мусора с помощью спутника и солнечных лучей, европейские эксперты вовсю проектируют космический аппарат ClearSpace-1 для этих целей ClearSpace-1.
Технические работы по проекту начались в июле 2020 года с совместных заседаний технических специалистов ЕКА и ClearSpace, проектирования систем, работ по полётному сегменту и т. д.
Согласно имеющимся данным, новинка разрабатывается для удаления с орбиты различного мусора, в том числе отработавших спутников и крупных обломков. Планируется, что ClearSpace-1 сначала будет определять объект, который необходимо убрать, после чего добираться до него и удалять с орбиты при помощи встроенных манипуляторов.