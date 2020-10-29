Европейское космическое агентство призналось в создании космического мусорщика

Согласно имеющимся данным, новинка разрабатывается для удаления с орбиты различного мусора, в том числе отработавших спутников и крупных обломков. Планируется, что ClearSpace-1 сначала будет определять объект, который необходимо убрать, после чего добираться до него и удалять с орбиты при помощи встроенных манипуляторов.