Европейское космическое агентство разработает ИИ для для работы с данными

Ученые уже разработали платформу, использующую ИИ для мониторинга текущих событий, таких как землетрясения или извержения вулканов, чтобы спутниковые операторы могли автоматически планировать следующие сборы данных для клиентов.

Также создано приложение SaferPlaces AI, которое создает карты наводнений для команд по реагированию на катастрофы путем объединения данных на местности с данными спутников. SaferPlaces было критически важно для оценки ущерба во время наводнений в Эмилии-Романье в Италии в прошлом году.

ESA разрабатывает цифрового помощника по наблюдению Земли, который будет понимать запросы пользователей на естественном языке и отвечать на них. Однако перед созданием такого помощника необходимо решить несколько проблем, начиная с базовой модели.

Модели ИИ обучаются и совершенствуются со временем, и фундаментальные модели ИИ, посвященные задачам наблюдения за Землей, позволяют получить информацию о критически важных экологических темах, таких как утечки метана и смягчение экстремальных погодных явлений.

Предварительный прототип цифрового двойника Земли уже продемонстрировал свою способность выполнять мультимодальные задачи, и новые проекты, по словам главы ESA Φ-lab Джузеппе Борги, обещают принести значительные результаты в ближайшем будущем.