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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 00:34
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Европейское космическое агентство создаст искусственное солнечное затмение

Для изучения короны
Европейское космическое агентство (ESA) готовится к созданию своих собственных солнечных затмений для изучения одной из наиболее сложных для наблюдения частей анатомии Солнца — его горячей короны. Для этого планируется запуск двух отдельных космических аппаратов, находящихся на расстоянии 150 метров друг от друга и выстроенных таким образом, что один спутник (называемый «затмителем») блокирует все, кроме короны, от другого спутника, который будет наблюдать ее с помощью инструмента, называемого коронаграфом.
Европейское космическое агентство создаст искусственное солнечное затмение
© European Space Agency

Миссия, известная как Proba-3, направлена на изучение короны Солнца и ее роли в погоде в нашей солнечной системе. Ученые надеются, что это поможет им лучше понять процессы, происходящие на Солнце, и их влияние на Землю, включая солнечный ветер и корональные выбросы масс. Одной из целей миссии является измерение общего энергетического потока Солнца для улучшения моделирования климата.

Хотя коронаграфы уже существуют на Земле и в космосе, ESA отмечает, что они ограничены в своих возможностях из-за дифракции или проливания света за край блокирующего диска. Удаление диска дальше помогает, но строить это в рамках одного космического аппарата непрактично. Поэтому ESA планирует использовать два спутника, которые будут летать в точной формации с точностью до миллиметра.