Европейское космическое агентство создаст искусственное солнечное затмение

Миссия, известная как Proba-3, направлена на изучение короны Солнца и ее роли в погоде в нашей солнечной системе. Ученые надеются, что это поможет им лучше понять процессы, происходящие на Солнце, и их влияние на Землю, включая солнечный ветер и корональные выбросы масс. Одной из целей миссии является измерение общего энергетического потока Солнца для улучшения моделирования климата.

Хотя коронаграфы уже существуют на Земле и в космосе, ESA отмечает, что они ограничены в своих возможностях из-за дифракции или проливания света за край блокирующего диска. Удаление диска дальше помогает, но строить это в рамках одного космического аппарата непрактично. Поэтому ESA планирует использовать два спутника, которые будут летать в точной формации с точностью до миллиметра.