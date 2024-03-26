Европейское космическое агентство устранило проблему с обледенением телескопа

Недавно стало известно, что метод де-обледенения работает, и зрение Euclid восстановлено. Это успех валидирует план команды миссии по обеспечению работоспособности оптической системы Euclid на оставшийся период миссии.

Проблема была обнаружена после того, как специалисты по научным операциям заметили постепенное уменьшение света, измеряемого инструментом VIS телескопа. Оказалось, что лед образовался на зеркалах инструмента из-за конденсации водяных паров. После месяцев исследований и испытаний команда определила источник проблемы и начала работу над решением.

Очевидным решением было нагревание Euclid, но это могло вызвать деформацию механической структуры, что потребовало особой осторожности. Поэтому команда начала с нагревания отдельных зеркал, что привело к восстановлению зрения телескопа. Тем не менее, это было временным решением, и в настоящее время ищется долгосрочная стратегия регулярного удаления льда. ESA обещает продолжать мониторинг телескопа и делиться новыми результатами с общественностью.