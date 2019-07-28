Европейской части России, Лондону и Флориде грозит уход под воду

Журнал National Geographic спрогнозировал изменения, которые постигнут поверхность Земли, если все ледники растают. На получившейся карте мира видно, что в таком случае затопленными на постоянной основе окажутся европейская и южная части России.

В результате таяния ледников расширятся Средиземное, Черное и Каспийское моря. В результате под водой окажется также южная часть Украины, почти полностью исчезнут Нидерланды, Дания и Эстония, целиком затопленными окажутся Лондон и Венеция.

Северная Америка пострадает от расширения Атлантического океана, с лица Земли исчезнут Флорида и все современное побережье Мексиканского залива.

Также под водой окажутся побережье Индии, весь Бангладеш и территория Китая, на которой сейчас живут 600 миллионов человек. На внутренней части Австралии может образоваться море, также пропадёт прибрежная полоса, где сейчас проживают четыре из пяти австралийцев.

Африка от таких катаклизмов пострадает меньше всего в том, что касается затопленных территорий, хотя Каир и Александрия окажутся под водой. Однако для жизни на этом континенте станет слишком жарко.

Впрочем, на такие глобальные изменения уйдёт порядка пяти тысяч лет.