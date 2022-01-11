Европолиции приказали удалить более 4 млн гигабайт персональных данных

Европейский надзорный орган по защите данных дал Европолу год на проверку своих баз данных и последующее удаление всех данных, которые не могут быть связаны с уголовным расследованием.

По данным газеты The Guardian, общий объем данных, хранящихся в системах Европола, составляет около 4 петабайт (более 4 млн гигабайт), они включают данные по меньшей мере о четверти миллиона нынешних или бывших подозреваемых в терроризме и тяжких преступлениях, а также о других людях из их контактных сетей. Эти данные были получены в ходе уголовных расследований, проведенных национальными органами полиции в странах ЕС, которые затем были переданы Европолу.