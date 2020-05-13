Европу могут открыть для туристов до окончания эпидемии коронавируса

”Наше послание заключается в том, что этим летом у нас будет туристический сезон, пусть с мерами безопасности и ограничениями, которых не было в предыдущие сезоны”, — заявил Джентилони, добавив, что при всем при этом, работу в данном направлении все же необходимо осуществлять по трем аспектам.

Например, в первую очередь стоит обеспечить достаточную безопасность в транспорте и непосредственно в местах отдыха. Также, по мнению представителя Евросоюза, необходимо скоординировать открытие границ, не забыв при этом и сохранить права потребителей.