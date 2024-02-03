Евросоюз единогласно утвердил правила регулирования ИИ

Правила направлены на выработку общих европейских стандартов регулирования ИИ во всех отраслях: от банковской до социальной и технологической. Будут разработаны и правила использования ИИ в сфере государственной безопасности, военной сфере и охраны правопорядка.

К тому же будущий закон направлен на развитие конкуренции в разработке ИИ. Также Еврокомиссия следит за развитием дипфейков, поэтому усилия будут направлены и на борьбу с этими манипуляциями.

Для соблюдения процедуры 13 февраля за принятие закона проголосует профильный комитет ЕС, затем Европарламент. Новые правила вступят в силу в середине весны 2024 года, а применяться начнут в 2026.