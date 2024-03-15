Евросоюз начал строгое расследование в отношении AliExpress по множеству пунктов

Опубликовано 15 марта 2024, 22:30
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Евросоюз начал строгое расследование в отношении AliExpress по множеству пунктовТоргового гиганта подозревают в нарушении 10 статей закона об услугах
Еврокомиссия инициировала расследование в отношении очередной — одной из крупнейших в мире онлайн-платформ — AliExpress по десяти статьям Закона о цифровых услугах (DSA). AliExpress — третий сервис, в отношении которого Европа начала строгое расследование на предмет нарушения DSA. Ранее это были соцсети TikTok и Х.
Еврокомиссия изучит вероятность нарушений AliExpress DSA по части непрозрачной системы рекомендаций, эффективности внутренних систем модерации контента и рассмотрения жалоб покупателей, на каком уровне реализована возможность даже для незарегистрированных пользователей отправлять уведомления о незаконном контенте и многое другое.
Через «фильтр» закона пройдут и партнёрские программы маркетплейса. В ЕС подозревают, что монетизация работы лидеров мнения может быть причиной продвижения некачественных товаров.
Также Европу беспокоит и безопасность детей, так как на «просторах» AliExpress продаются товары и игрушки, связанные с порнографией.
Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков
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