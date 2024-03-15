Евросоюз начал строгое расследование в отношении AliExpress по множеству пунктов

Еврокомиссия изучит вероятность нарушений AliExpress DSA по части непрозрачной системы рекомендаций, эффективности внутренних систем модерации контента и рассмотрения жалоб покупателей, на каком уровне реализована возможность даже для незарегистрированных пользователей отправлять уведомления о незаконном контенте и многое другое.

Через «фильтр» закона пройдут и партнёрские программы маркетплейса. В ЕС подозревают, что монетизация работы лидеров мнения может быть причиной продвижения некачественных товаров.

Также Европу беспокоит и безопасность детей, так как на «просторах» AliExpress продаются товары и игрушки, связанные с порнографией.