Евросоюз не смог засудить Google за антиконкурентную рекламу

Генеральный суд Европейского союза признал, что Google действительно блокировала конкурирующих рекламодателей на своей платформе, но считает, что комиссия не учла все обстоятельства, когда оценивала длительность применения антиконкурентных практик со стороны Google. В 2019 году комиссия пришла к выводу, что Google запрещала издателям размещать рекламу конкурентов на страницах результатов поиска с 2006 по 2009 год, а только в 2016 году убрала это ограничение из контрактов.

Штраф оказался больше, чем ожидалось, так как комиссия учла продолжительность и серьёзность нарушения. В связи с чем американский техногигант решил бороться и добиваться отмены или корректировки штрафа.

«Это дело касается очень узкого подмножества текстовых поисковых объявлений, размещённых на сайтах ограниченного числа издателей. Мы внесли изменения в наши контракты в 2016 году, чтобы удалить соответствующие положения, ещё до решения комиссии. Мы рады, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф. Мы внимательно изучим полный текст решения», — сказано в заявлении Google.

Еврокомиссия заявила, что «внимательно изучит решение суда и обдумает возможные дальнейшие шаги».