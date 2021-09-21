Евросоюз обвинил создателей «умных» очков в слишком незаметной камере для записи видео

Евросоюз обвинил создателей «умных» очков в слишком незаметной камере для записи видеоИ, возможно, это вполне оправданная претензия
Теперь же стало известно, что сразу несколько регуляторов европейских стран запросили у детища Марка Цукерберга «полевые тесты совместных очков соцсети и Ray-Ban». Это, якобы, необходимо для демонстрации «заметности» светового индикатора записи видео, сообщает TechCrunch.
В своём заявлении они отметили, что если камеры на тех же смартфонах достаточно большие, чтобы человек увидел, что его начали снимать, то с Ray-Ban Stories ситуация совсем иная. При этом ни Facebook, ни производитель очков не публиковали каких-либо исследований, доказывающих, что индикатор записи заметен для людей вокруг.
Напомним, что смарт-очки Facebook оснащены двумя фронтальными камерами на 5 Мп. Они умеют снимать фото и видео. Для этого достаточно нажать на кнопку на дужке очков либо воспользоваться голосовой командой.
Цена устройства — 299 долларов (22 тыс рублей).