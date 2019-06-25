Евросоюз оштрафует американского конкурента Huawei по постройке сотовых сетей

Компания Qualcomm могут во второй раз оштрафовать в Евросоюзе за последние два года. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на три собственных источника.

В январе 2018 года Евросоюз оштрафовал компанию Qualcomm на 997 млн евро, что составляет около 1,23 млрд долларов, за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

Теперь речь идёт о повторном штрафе, он может стать реальностью в июле. Источники пожелали остаться неназванными, поскольку процесс пока является закрытым, а не публичным.

Расследование ведётся по делу о 3G-чипах Qualcomm для мобильных модемов, проданных между 2009 и 2011 годами. Регуляторы утверждают, что они продавались по заниженной цене, чтобы вытеснить с рынка компанию Icera, теперь принадлежащую NVIDIA.