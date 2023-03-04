Евросоюз потерял несколько спутников из-за поломки украинских комплектующих в ракете

Евросоюз потерял несколько спутников из-за поломки украинских комплектующих в ракетеПричина аварии — эрозия горловины сопла
Европа лишилась спутников дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6 в силу провального запуска ракеты Vega C.
Фото: Scmp.com
В результате расследования причин аварии, произошедшей при запуске, выяснилось, что запуск ракеты провалился в силу плохого качества горловины сопла, приобретённой у украинской компании «Южное». Уточняется, что был установлен факт эрозии горловины сопла. Как отмечается, во время полёта ракеты у твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени упала тяга по причине «чрезмерной термомеханический эрозии».
Горловина изготавливается из углерод-углеродного композиционного материала, но из-за введённых ранее критериев пригодности её неприемлемо высокую пористость не обнаружили вовремя, что и привело к проблемам при запуске.
При этом ранее эти комплектующее украинского производства были лучше по качеству. Специалисты считают, что к ухудшению качества украинской горловины привели принятые ковидные ограничения, из-за которых пострадали и логистика, и производственная цепочка.
Теперь разработчики ракеты Vega C считают, что комплектующие украинского производства использовать нельзя, вместо них будут использоваться сопла европейских производителей.