Евросоюз предложил отправлять дата-центры прямо в космос

09:31, 18 ноября 2022
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Евросоюз предложил отправлять дата-центры прямо в космосИнтересна техническая реализация идеи
Дата-центры хранят в себе какие-то безумные объёмы данных. А ещё они выделяют огромное количество тепла, которое надо охлаждать.
В связи с этим власти Евросоюза заявили о желании отправить центры обработки данных в космос. В том числе с целью борьбы с изменением климата.
Ответственным за проект назначили франко-итальянского производителя аэрокосмической продукции Thales Alenia Space. Инициатива, названная ASCEND, будет включать в себя изучение возможности вывода дата-центров на орбиту.
Если всё пойдёт по плану, то проект позволит добиться углеродной нейтральности уже к 2050 году.
Сообщается, что орбитальные ЦОД получат энергию от солнечных батареей. Передача же данных будет производиться за счёт высокоскоростных оптических каналов связи.