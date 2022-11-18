Евросоюз предложил отправлять дата-центры прямо в космос

В связи с этим власти Евросоюза заявили о желании отправить центры обработки данных в космос. В том числе с целью борьбы с изменением климата.

Ответственным за проект назначили франко-итальянского производителя аэрокосмической продукции Thales Alenia Space. Инициатива, названная ASCEND, будет включать в себя изучение возможности вывода дата-центров на орбиту.

Если всё пойдёт по плану, то проект позволит добиться углеродной нейтральности уже к 2050 году.

Сообщается, что орбитальные ЦОД получат энергию от солнечных батареей. Передача же данных будет производиться за счёт высокоскоростных оптических каналов связи.