Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
21:46, 21 декабря 2023
1 мин.

Евросоюз приравнял Pornhub к Facebook* и TikTok: теперь сайт ждёт жёсткий контроль

За нарушение закона может последовать штраф в 6% от мирового дохода

Евросоюз заявил, что на три порносайта — Pornhub, Stripchat и XVideos — теперь распространяются более строгие правила в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Теперь эти площадки считаются «очень крупными онлайн-платформами» (VLOPs), подпадающими под действие DSA.

Такие правила вступили после того, как выяснилось, что у каждого из этих ресурсов в среднем более 45 млн ежемесячных пользователей в странах ЕС. Это значит, что на эти сайты будут распространяться те же правила, что и на Facebook*, X и TikTok.

У указанных «клубничных» сайтов есть четыре месяца, чтобы выполнить дополнительные обязательства. Это меры по предотвращению распространения незаконного контента, включающего «материалы о сексуальном насилии над детьми и контент, затрагивающий основные права, такие как право на человеческое достоинство и частную жизнь, в случае неконсенсусного обмена интимными материалами онлайн или глубоко поддельной порнографии».

Нарушение DSA влечёт серьёзные последствия со стороны государства, вплоть до штрафа в 6% от глобальной выручки.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#порно-сайт
,
#закон
,
#Евросоюз
Новости партнеров
Новости партнеров