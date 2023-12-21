Евросоюз приравнял Pornhub к Facebook* и TikTok: теперь сайт ждёт жёсткий контроль

Такие правила вступили после того, как выяснилось, что у каждого из этих ресурсов в среднем более 45 млн ежемесячных пользователей в странах ЕС. Это значит, что на эти сайты будут распространяться те же правила, что и на Facebook*, X и TikTok.

У указанных «клубничных» сайтов есть четыре месяца, чтобы выполнить дополнительные обязательства. Это меры по предотвращению распространения незаконного контента, включающего «материалы о сексуальном насилии над детьми и контент, затрагивающий основные права, такие как право на человеческое достоинство и частную жизнь, в случае неконсенсусного обмена интимными материалами онлайн или глубоко поддельной порнографии».

Нарушение DSA влечёт серьёзные последствия со стороны государства, вплоть до штрафа в 6% от глобальной выручки.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.