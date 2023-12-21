Евросоюз приравнял Pornhub к Facebook* и TikTok: теперь сайт ждёт жёсткий контроль

Евросоюз приравнял Pornhub к Facebook* и TikTok: теперь сайт ждёт жёсткий контрольЗа нарушение закона может последовать штраф в 6% от мирового дохода
Евросоюз заявил, что на три порносайта — Pornhub, Stripchat и XVideos — теперь распространяются более строгие правила в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Теперь эти площадки считаются «очень крупными онлайн-платформами» (VLOPs), подпадающими под действие DSA.
Такие правила вступили после того, как выяснилось, что у каждого из этих ресурсов в среднем более 45 млн ежемесячных пользователей в странах ЕС. Это значит, что на эти сайты будут распространяться те же правила, что и на Facebook*, X и TikTok.
У указанных «клубничных» сайтов есть четыре месяца, чтобы выполнить дополнительные обязательства. Это меры по предотвращению распространения незаконного контента, включающего «материалы о сексуальном насилии над детьми и контент, затрагивающий основные права, такие как право на человеческое достоинство и частную жизнь, в случае неконсенсусного обмена интимными материалами онлайн или глубоко поддельной порнографии».
Нарушение DSA влечёт серьёзные последствия со стороны государства, вплоть до штрафа в 6% от глобальной выручки.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.