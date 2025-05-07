Евросоюз призвали в четыре раза увеличить расходы на производство чипов

Сейчас в ЕС обсуждают бюджетные приоритеты на период с 2028 по 2034 год. Одновременно с этим растет поддержка идеи «Акта о чипах 2.0» — нового этапа стратегии развития производства микрочипов в Европе.

SEMI в своем обращении предложила Еврокомиссии направить не менее 20 миллиардов евро исключительно на развитие полупроводниковой отрасли. По ее оценке, это может привести к общим инвестициям свыше 260 миллиардов евро за счет участия частных компаний и государственных структур.

Сегодняшний вклад Еврокомиссии в инициативу «European Chips Act» составляет лишь 4,5 миллиарда евро из общего фонда в 43 миллиарда, тогда как около 80% финансирования обеспечивают сами страны-члены ЕС.

Организация отмечает, что разрозненные национальные инициативы создают неравные условия, а единый общеевропейский бюджет помог бы сбалансировать развитие отрасли в разных регионах.

Особое внимание в документе уделено нехватке производств передовых чипов, в том числе для искусственного интеллекта и квантовых технологий.