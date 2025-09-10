Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 23:21
Евросоюз рассмотрит запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Вопрос изучат к концу года
Европейская комиссия намерена изучить возможность введения ограничений на использование социальных сетей для детей до 16 лет. Эта инициатива связана с обсуждением аналогичных правил в Австралии, которые вступят в силу уже в декабре.
Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года будет создана рабочая группа, которая представит рекомендации по мерам защиты детей в интернете. По её словам, в обществе давно существует практика ограничивать доступ несовершеннолетних к алкоголю, табаку и взрослому контенту, и сейчас стоит рассмотреть похожий подход для соцсетей.

Несколько европейских стран, включая Францию, Испанию и Грецию, уже настаивают на обязательных возрастных ограничениях для пользователей соцсетей. Давление усиливается на уровне всего Евросоюза, что может привести к более жесткому регулированию в ближайшие годы.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
