Евросоюз смягчит регулирование ИИ и защиты данных

Опубликовано 19 ноября 2025, 20:401 мин.
Евросоюз смягчит регулирование ИИ и защиты данныхКритики считают это уступкой крупным технологическим компаниям
Европейская комиссия намерена упростить нормативные требования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и защиты персональных данных. Согласно проекту документа, компаниям могут разрешить использовать данные для обучения ИИ-моделей без прямого согласия пользователей, ссылаясь на «законный интерес». Также предлагается отсрочить на год введение строгих правил для высокорисковых систем ИИ.
© Ferra.ru
Инициатива направлена на сокращение бюрократической нагрузки и устранение дублирования между различными регуляторными актами, включая GDPR, AI Act и Data Act. Предполагается освобождение компаний от регистрации ИИ-систем в единой базе ЕС, если они применяются для ограниченных задач.
Критики, считают предложенные изменения ослаблением цифровых прав граждан. Группа из 127 организаций назвала поправки крупнейшим откатом в области цифровых фундаментальных прав в истории ЕС.