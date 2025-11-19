Евросоюз смягчит регулирование ИИ и защиты данных

Инициатива направлена на сокращение бюрократической нагрузки и устранение дублирования между различными регуляторными актами, включая GDPR, AI Act и Data Act. Предполагается освобождение компаний от регистрации ИИ-систем в единой базе ЕС, если они применяются для ограниченных задач.

Критики, считают предложенные изменения ослаблением цифровых прав граждан. Группа из 127 организаций назвала поправки крупнейшим откатом в области цифровых фундаментальных прав в истории ЕС.